TÕDE JA MÜÜDID | Kas alumiiniumivabad looduslikud deodorandid töötavad?

Deodorandid on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Enamasti ei mõtle me pikalt, millist toodet hommikul kasutame – peamine on, et see hoiaks meid värske ja enesekindlana. Viimastel aastatel on aga üha rohkem hakatud rääkima sellest, et traditsioonilised deodorandid ei pruugi olla meie kehale kõige tervislikum valik. Nii on esile kerkinud alumiiniumivabad variandid ehk looduslik deodorant. Aga kas need töötavad sama hästi kui tavalised? Vaatame lähemalt, mis on tõde ja mis müüt.

Miks valida alumiiniumi vaba toode?

Tavalised higistamisvastased tooted sisaldavad sageli alumiiniumsooli, mis takistavad higistamist, sulgedes ajutiselt higinäärmete avad. See tähendab, et higi ei pääse pinnale ja jääb naha alla. Kuigi see toimib, on hakatud üha rohkem arutlema, kas selline sekkumine keha loomulikku protsessi on mõistlik.

Teaduslikult pole küll veenvalt tõestatud, et alumiinium deodorantides põhjustaks tõsiseid terviseprobleeme, kuid paljud inimesed tunnevad end turvalisemalt, kui väldivad seda koostisosa. Looduslikud deodorandid ei blokeeri higistamist, vaid keskenduvad ebameeldiva lõhna vähendamisele ja naha hooldamisele.

Müüt nr 1: “Looduslikud deodorandid ei tööta üldse”

Üks levinumaid arvamusi on see, et looduslikud deodorandid ei suuda ebameeldivat lõhna kontrollida. Tegelikult pole see tõsi. Higi iseenesest on lõhnatu – ebameeldiv lõhn tekib siis, kui bakterid higis lagunevad. Looduslikud deodorandid sisaldavad sageli antibakteriaalseid koostisosi, nagu kookosõli, sooda, tsink või teepuuõli, mis vähendavad bakterite paljunemist.

Kas need on sama tugevad kui traditsioonilised higistamisvastased tooted? Mitte alati. Kuid need suudavad siiski lõhna tõhusalt ohjeldada, kui neid õigesti kasutada ja valida endale sobiv koostis.

Müüt nr 2: “Looduslikud deodorandid tekitavad alati ärritust”

Tõsi on, et mõned looduslikud deodorandid võivad sisaldada koostisosi, mis ei sobi igaühele – näiteks söögisooda võib tundlikul nahal põhjustada punetust või sügelust. Kuid tänapäeva valik on lai ja saadaval on ka täiesti soodavabad variandid, kus kasutatakse pehmemaid koostisosi nagu magneesium või savi.

Oluline on katsetada ja jälgida, kuidas nahk reageerib. Tihti on asi lihtsalt selles, et pole veel leitud õiget toodet, mitte selles, et kõik looduslikud deodorandid oleksid ärritavad.

Müüt nr 3: “Alumiiniumivaba tähendab, et see ei toimi higistamise vastu”

See müüt on poolenisti tõsi. Looduslikud deodorandid ei takista higistamist – ja see ongi nende eripära. Higistamine on keha loomulik viis temperatuuri reguleerida ja toksiine väljutada. Küll aga vähendavad looduslikud deodorandid bakterite kasvu ja neutraliseerivad lõhna, nii et kuigi tunned, et higistad, ei tähenda see automaatselt, et kaasneb ebameeldiv lõhn.

Paljud inimesed, kes on traditsiooniliselt higistamisvastaseid kasutanud, vajavad mõne nädala pikkust “üleminekuperioodi”, enne kui keha harjub uue rutiiniga. Selle aja jooksul võib higistamine tunduda intensiivsem, kuid enamasti tasakaalustub kõik mõne aja pärast.

Kas tasub proovida?

Küsimus, kas looduslikud deodorandid töötavad, ei ole enam “jah või ei”. Pigem sõltub vastus sinu ootustest ja keha eripäradest. Kui soovid vähendada keemiliste koostisosade hulka oma igapäevases rutiinis ja lased kehal higistada loomulikult, on looduslikud variandid kindlasti proovimist väärt.

Need ei pruugi igaühele kohe sobida ning sageli on vaja leida endale õige koostis ja bränd, kuid paljud inimesed on pärast üleminekut avastanud, et tunnevad end värskemana ja nende nahk on rahulikum.

Lõpuks on see isiklik valik. Mõne jaoks jääb alumiiniumiga higistamisvastane ainus toimiv lahendus, kuid üha enam inimesi kinnitab, et looduslikud deodorandid pakuvad piisavat kaitset ja sobivad paremini nende elustiiliga.