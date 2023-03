Tobiase sünnipäev toob klassikalise muusika tipud saarele

Mai lõpust juuni keskpaigani toimuvad Hiiumaal Eesti Muusika Pidupäevad, millega tähistatakse Rudolf Tobiase 150. sünniaastapäeva. Nädalalõppudel 28. maist kuni 17. juunini toimuvad kontserdid Kärdla kirikus ja Pikas Majas.

Teisipäeval Pikas Majas toimunud tutvustusüritusel ütles programmijuht Arne Mikk, et see on tänukummardus ja tagasivaade Rudolf Tobiase loomingule, mis tõi Eesti Euroopa muusikakaardile. “Paljud tema teostest on seni tundmata ja mõni neist tuleb ka festivalil ettekandmisele,” ütles Mikk, kes festivali programmi koostades on Tobiase elu ja loomingu uurimisega tegelenud aasta aega. Erkki-SvenTüür ütles, et meil on raske hoomata Tobiase tähtsust ja seda, mida ta tegi, sest elu ja tingimused, mis meid ümbritsevad, on lihtsalt niivõrd erinevad. “Ta oli teerajaja,” ütles Tüür. Ka Helgi Põllo rääkis, et Tobias on suurepärane näide sellest, kuidas ka Hiiumaalt minnes on kõik võimalik, kui tahta. Produtsent Kadri Tikerpuu teatas, et piletimüük on alates tänasest Piletilevis avatud. 28. mai kontsert on tasuta ning lisainfot festivali kohta saab „Rudolf Tobias 150“ korraldaja Hiiumaa Kultuuri Seltsi koduleheküljelt hiiumaakultuuriselts.ee. Pidupäevadel esinevad Hiiumaal teiste seas Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Riiklik Akadeemiline Meeskoor. Korraldusmeeskonda kuuluvad lisaks ülalmainituile ka Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse juht Ly Meldorf, Kärdla Rudolf Tobiase nimelise muusikakooli direktor Arvo Haasma, dirigent Endrik Üksvärav ja Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.