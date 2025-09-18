TIPPMODELL | Angeelika Koit jõudis Hiiumaalt maailma moelavadele

Angeelika sündis Tallinnas, kuid on terve oma lapsepõlve veetnud Hiiumaal. Ja saarel tundis ja tunneb ta end õnnelikuna. Hiiumaa looduse ilu ja siinne vabadus püsib tal kogu aeg meeles.
Veel lugemist:
UUDISED
Neljapäeval, 18. septembril kell 14.50 juhtus õnnetus Kärdla-Käina tee neljandal kilomeetril, kus 85-aastane mees kaotas jalgratta üle juhitavuse ja kukkus. Jalgrattur toimetati haiglasse.
KULTUUR
Ettevõtmine Vananaistesuvi Hiiumaal pakub võimalust hooaega pikendada nii ettevõtjale kui ka külastajale. Hooaja pikendus võimaldab korraldada igasugu huvitavaid sündmusi nii omadele kui ka külalistele,...
25 AASTAT TAGASI
Peaminister Hiiumaast vaimustuses
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 18.09.2025 kell 15 Kärdlas.