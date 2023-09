Tiit Reisidega võiks rännata kasvõi kuule

Kolm kümnendit tegutsenud Tiit Reisidega saab teha nii huvireisi Hiiumaal, vaadata hülgeid või minna lennukiga kaugematesse kantidesse.

Pika tegutsemise järel naljatleb Tiit Reiside asutaja ja tegevjuht Tiit Randmaa, et järgmine reis on kuule või siis sinna, kuhu bussiga sõita saab.

Tiit Reisid said alguse, nagu paljud teisedki toona alustanud ettevõtmised, soomlaste kaudu. Tiit Randmaa on erialalt tööõpetuse ja füüsika õpetaja, kes läks Tallinnas tööle automajandi juhatajaks. Seal tekkisid sidemed soomlastega, kes tõid Eestisse ühe kasutatud bussi.

„Põhimõtteliselt kinkisid soomlased bussi ja ütlesid, et hakka sõitma!“, meenutab Randmaa.

50-kohaline Scania buss remonditi ära ja sõideti veel üle miljoni kilomeetri.

Selle bussiga sõideti lahti uks Euroopasse: esmalt Viljandisse, siis tulid Holland ja Pariis. Aasta oli 1991, firmat veel polnudki. Tiit Reisid loodi 13. septembril 1993.