TIHE KONKURENTS | Oolup ja Padu jäid jääpurjetamises medalist sammu kaugusele

Jahtklubi Dago esindanud Olev Oolup ja Andrus Padu (C-2/3) sõitsid kogu regati jooksul stabiilselt esikuuikus ning püsisid medalikonkurentsis viimaste sõitudeni. Nende seeriasse mahtus kaks teist kohta ja mitmeid esinelikukohti, mis hoidsid meeskonna kõrges mängus.