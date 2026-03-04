Jahtklubi Dago esindanud Olev Oolup ja Andrus Padu (C-2/3) sõitsid kogu regati jooksul stabiilselt esikuuikus ning püsisid medalikonkurentsis viimaste sõitudeni. Nende seeriasse mahtus kaks teist kohta ja mitmeid esinelikukohti, mis hoidsid meeskonna kõrges mängus.
SPORT
TIHE KONKURENTS | Oolup ja Padu jäid jääpurjetamises medalist sammu kaugusele
Rootsis Herrfalletis, Hjälmareni järvel peeti eelmisel nädalal 39. Monotype-XV Euroopa meistrivõistlused, kus üheksa sõiduga selgitati tänavused Euroopa parimad. Starti tuli 28 meeskonda ning arvesse läksid seitse paremat tulemust.
UUDISED
Alates sellest nädalast on Hiiu Lehe digilehe tellijatel veebikeskonnas võimalik artikleid lugemisele lisaks ka kuulata.
PÄÄSTE
Teisipäeva õhtul vajas Hagaste elanik päästjate abi eluruumis tekkinud gaasilekke tõttu.
UUDISED
Päästeamet tuvastas Palade Põhikoolis tehtud paikvaatlusel puuduse hoone tuletõkkesektsioonide lahenduses.
KULTUUR
Toomas Tarkmees avaldas hiljuti raamatu, mis on mitmes mõttes eriline. Õhuke teos sisaldab kolmkümmend lühikest lauset, mille taustaks on fotod Hiiumaa randadest. Raamat mahub...