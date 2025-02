Hoolimata sellest, et jaanuar hellitas meid mitmete päikseliste päevadega, tunnevad paljud kindlasti mitu kuud kestnud külmast ja hallist ilmast väsimust. Kui väsimus juba igapäevaelu segab, kas siis tasub kohe vitamiinipurgi järele haarata või tuleks enne arstiga konsulteerida?

Perearst Helve Kansi sõnul üldiselt tervel inimesel, kes sööb tervislikult, organismis vitamiinide puudust ei teki. “Kuna oleme aga küllaltki tubase eluviisiga, siis päikesevaesel ajal oktoobrist aprillini võib tekkida D-vitamiini puudus. Toiduga ei pruugi seda piisavalt saada.“ Seetõttu soovitabki Kansi eelnimetatud kuudel igapäevaselt tarbida lisaks D-vitamiini kuni 1000 ühikut päevas.

Ta lisas, et kindlasti tuleb teatud vitamiine ja mineraalaineid tarvitada inimestel, kellel on maost imendumise häireid operatsiooni või mõne haiguse tõttu, aga sellistel juhtudel saadakse soovitused arstidelt. Samuti on võimalik tekitada mõningate vitamiinide ja toitainete puudus näiteks toiduga eksperimenteerides (veganlus, teatud dieedid), kui ei osata korvata puuduolevate toiduainete koostist teiste toiduainetega.

Kansi sõnul ei pruugi vitamiinide vaegus esialgu endast kuidagi märku anda, kuna areneb aeglaselt ja organism kohaneb sellega: “Kui aga tundub, et enesetundel on midagi viga, siis saab alati vereprooviga tõe välja selgitada, et ennetada kokku kukkumist, haiglasse sattumist või midagi muud ekstreemset.“ Perearst märgib aga, et ekstreemseid olukordi tervel inimesel üldiselt ei teki, sest toidust saab tavaliselt kõik vajalikud vitamiinid kätte.

Levinum B12 puudus

Lisaks D-vitamiinile on levinum ka B12-vitamiini puudus, mis süvenedes tekitab aneemiat, kõigi vererakkude vähenemisest tingitud väsimust. Kansi sõnul on seda diagnoosida väga lihtne ja kõige tavalisema vereanalüüsiga saadakse murele jälile.

Perearst ütles, et B12 puudus võib tekkida liha puudusest toidus, mõningate ravimite kõrvalmõjuna ja opereeritud maoga patsientidel. Sageli diagnoositakse B12 puudus ka eakatel, põhjuseks toidu ühekülgsus, aga ka vanusega seotud imendumise probleemides.“

Ka foolhapet tuleb teatud ravimite tarvitamisel juurde võtta, et ennetada puudust. Nendeks on näiteks liigesepõletike baasraviks kasutatavad ravimid,“ rääkis Kansi. Perearst lisas, et näiteks C-vitamiini vaegusest tekkivat skorbuuti meie ühiskonnas ei leia, kuna toitu meil jätkub ja C-vitamiini kogused ei pea olema organismis suured. “Liigselt C-vitamiini juurde kasutades pissime selle lihtsalt välja,“ ütles Kansi, kelle sõnul saab kõige paremini oma organismi vitamiinivarude eest hoolt kanda tervislikult toitudes. Ta soovitab vaadata toitumissoovitusi Tervise Arengu Instituudi kodulehel.

Vitamiinid toidust

Toitumisnõustaja Maive Talvari sõnul mõjutab toit otseselt seda, kui palju vitamiine meie keha saab ja omastab: “Mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine aitab tagada, et keha saab pidevalt kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalained. Kuigi päevased vitamiinikogused on väikesed (mikro- ja milligrammides), on nende järjepidev tarbimine organismi normaalseks toimimiseks hädavajalik. Vitamiinid toetavad ainevahetust, immuunsüsteemi ja energiataset.“

Talvari ütles, et erinevad vitamiinid pärinevad erinevatest toitudest, mistõttu on oluline süüa võimalikult palju värskeid ja töötlemata toite, nagu köögiviljad, puuviljad, täisteratooted, kala, pähklid ja seemned. “Mõned vitamiinid on saadaval ainult loomsetes toitudes – näiteks D3- ja B12-vitamiin puuduvad taimsetes toitudes, kui neid pole eraldi rikastatud. Samuti on A-vitamiini allikad loomset päritolu, samas kui E-vitamiini saame peamiselt pähklitest, seemnetest ja taimeõlidest. C-vitamiini puudus tekib eelkõige juhul, kui puu- ja köögiviljade tarbimine on vähene,“ rääkis toitumisnõustaja.

Tema sõnul suurendab ühekülgne ja töödeldud toidu rohke menüü vitamiinipuuduse riski. Lisaks mõjutavad vitamiinide imendumist ka seedesüsteemi tervis, elustiil ja päikesevalgus. “Eestis on talveperioodil D-vitamiini saamine päikesest piiratud, mistõttu on soovitatav seda lisandina juurde võtta,“ märkis Talvari.

Vajadus sõltub paljust

Ka Talvari kinnitab, et mõnel juhul võib toidust vitamiinide taseme hoidmisel väheks jääda: “Nagu mainitud, siis on Eesti talvistes tingimustes keeruline saada piisavalt D-vitamiini, kuna päikesevalgust on vähe. Samuti võib B12-vitamiini puudus tekkida inimestel, kes tarbivad vähe loomseid tooteid.“

Täiskasvanutel aitab läbimõeldud mitmekesine toitumine tavaliselt hoida vitamiinitaset normis, kuid rasedatel ja imetavatel emadel tõuseb foolhappe, raua ning mõningate teiste mikrotoitainete vajadus

Toitumisnõustaja sõnul sõltub vitamiinide ja mineraalainete vajadus vanusest, elustiilist ja tervislikust seisundist. Lapsed ja noorukid vajavad kasvu ja arengu toetamiseks rohkem D-vitamiini ja kaltsiumi. Täiskasvanutel aitab läbimõeldud mitmekesine toitumine tavaliselt hoida vitamiinitaset normis, kuid rasedatel ja imetavatel emadel tõuseb foolhappe, raua ning mõningate teiste mikrotoitainete vajadus. Eakatel võib B12-vitamiini imendumine halveneda, mistõttu on neil suurem risk puuduse tekkeks. D3-vitamiini on eakatel soovitatav aastaringselt lisaks tarbida. D3-vitamiin aitab ka kaltsiumit paremini omastada, tagades seeläbi tugevamad luud.

“Enne toidulisandite kasutamist tasub alati nõu pidada perearsti või spetsialistiga, sest ka vitamiinide liigsel tarbimisel võivad olla kahjulikud tagajärjed,“ ütles Talvari.