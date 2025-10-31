Jälgi meid
ARVAMUS

Terviseturism erialaarstile – kas paratamatus või võimalus?

Kui seni oleme harjunud rääkima loodus- ja kultuuriturismist, siis nüüd võiks hakata tõsiselt kaaluma veel ühte suunda – terviseturismi. Mitte pelgalt spaade ja mudavannide mõttes, vaid hoopis laiemalt: olukorras, kus oma erialaarsti juurde ei saa kuu ega kahe jooksul, võib ka väike maakonnahaigla osutuda elupäästvaks sihtkohaks.

Tänane Eesti tervishoiusüsteem tekitab küsimusi. Kuidas on võimalik, et erialaarsti vastuvõtule saab heal juhul mitme kuu pärast – juhul, kui “järgmisel nädalal numbreid juurde tuleb”? Ja mida tähendab soovitus “helistage sageli”? Kas see on uus norm – patsiendist saab telefonikõnede tegemise maailmameister?

