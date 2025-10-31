Terviseturism erialaarstile – kas paratamatus või võimalus?

Kui seni oleme harjunud rääkima loodus- ja kultuuriturismist, siis nüüd võiks hakata tõsiselt kaaluma veel ühte suunda – terviseturismi. Mitte pelgalt spaade ja mudavannide mõttes, vaid hoopis laiemalt: olukorras, kus oma erialaarsti juurde ei saa kuu ega kahe jooksul, võib ka väike maakonnahaigla osutuda elupäästvaks sihtkohaks.