Tänane Eesti tervishoiusüsteem tekitab küsimusi. Kuidas on võimalik, et erialaarsti vastuvõtule saab heal juhul mitme kuu pärast – juhul, kui “järgmisel nädalal numbreid juurde tuleb”? Ja mida tähendab soovitus “helistage sageli”? Kas see on uus norm – patsiendist saab telefonikõnede tegemise maailmameister?
ARVAMUS
Terviseturism erialaarstile – kas paratamatus või võimalus?
Kui seni oleme harjunud rääkima loodus- ja kultuuriturismist, siis nüüd võiks hakata tõsiselt kaaluma veel ühte suunda – terviseturismi. Mitte pelgalt spaade ja mudavannide mõttes, vaid hoopis laiemalt: olukorras, kus oma erialaarsti juurde ei saa kuu ega kahe jooksul, võib ka väike maakonnahaigla osutuda elupäästvaks sihtkohaks.
Veel lugemist:
KULTUUR
Oktoobrikuu viimasel päeval avaldas Hiiumaalt pärit laulja ja laulukirjutaja Karmen Telvik tundelise debüüt-EP "Tired of Being Myself“. Viielooline kogumik on aus ja intiimne pilguheit...
25 AASTAT TAGASI
Hiiumaale plaanitakse suurt seakasvatust
TEEMA
Vaid kaks aastat pärast suurt põgenemist alustas Rootsis tegevust Göteborgi Eesti Segakoor, mis tänini hoiab sealse Eesti kogukonna identiteeti ja ühendust kodumaaga. Kooriliikmete esinemiskostüümideks...
REISIKIRI
Bornholmi saart teab vast igaüks, kes Läänemere kaarti veidi tähelepanelikumalt silmitsenud. Kuid kindlasti jääb ka siis kahe silma vahele, et selle pisikese saare külje...