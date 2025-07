TERVISEAMET | Hiiumaa rannad on seni sinivetikatest pääsenud

“Hiiumaa randades on olukord hetkel heas seisus ja terviseamet ei ole teadlik, et kusagil rannaks oleks sinivetikat või muud reostust, mis tekitaks inimesele ohtu. Ükskõik millises veekogus suplemine on alati inimese enda vastutus – seetõttu tasub enne vette minekut veenduda, et see on ohutu ja puhas,” ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Merilin Vernik.