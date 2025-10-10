TERVIS | Seljavalu saab seljatada

Statistika järgi kogeb elu jooksul seljavalu neli inimest viiest. Hiiumaa meedikute kogemus kinnitab: tegu on laialt levinud terviseprobleemiga, millele otsitakse abi nii arsti kui ka füsioterapeudi juurest. Isegi kui ennetamine on hiljaks jäänud, saab valu siiski leevendada ja ravida.