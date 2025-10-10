Jälgi meid
TERVIS

TERVIS | Seljavalu saab seljatada

Statistika järgi kogeb elu jooksul seljavalu neli inimest viiest. Hiiumaa meedikute kogemus kinnitab: tegu on laialt levinud terviseprobleemiga, millele otsitakse abi nii arsti kui ka füsioterapeudi juurest. Isegi kui ennetamine on hiljaks jäänud, saab valu siiski leevendada ja ravida.

Avatar photo
Dagmar Tarkmees Hiiumaa haigla taastusravi-saalis. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Hiiumaa haigla taastusravikeskuse füsioterapeudid Dagmar Tarkmees ja Kaspars Apinis puutuvad seljavaluga kokku iga päev – enamik nende poole pöördujatest on hädas just seljaga. “Liiga sageli jäetakse selg tähelepanuta ja sellele hakatakse mõtlema alles siis, kui valu juba märku annab,” tõdevad nad. 

