Hiiumaa haigla taastusravikeskuse füsioterapeudid Dagmar Tarkmees ja Kaspars Apinis puutuvad seljavaluga kokku iga päev – enamik nende poole pöördujatest on hädas just seljaga. “Liiga sageli jäetakse selg tähelepanuta ja sellele hakatakse mõtlema alles siis, kui valu juba märku annab,” tõdevad nad.
TERVIS | Seljavalu saab seljatada
Statistika järgi kogeb elu jooksul seljavalu neli inimest viiest. Hiiumaa meedikute kogemus kinnitab: tegu on laialt levinud terviseprobleemiga, millele otsitakse abi nii arsti kui ka füsioterapeudi juurest. Isegi kui ennetamine on hiljaks jäänud, saab valu siiski leevendada ja ravida.
