TERVIS ENDA KÄTES | Ülekaalust vabaneda saab vaid inimene ise

Juba 2018. aastal esitles Tervise Arengu Instituut (TAI) uuringu, millest selgub, et 26 protsenti esimese klassi lastest on ülekaalulised ja iga kümnes laps rasvunud. Kui poistest veab liigseid kilosid kaasas pea kolmandik (29 protsenti), siis tüdrukute hulgas on ülekaalulisi 23 protsenti. Enim ülekaalulisi lapsi elab Hiiu- ja Läänemaal, kõige vähem aga Tartu- ja Harjumaal.