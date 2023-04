Terevisioon läheb Tobiase sünnipäeval eetrisse Orjakust

Rudolf Tobiase sünniaastapäeva puhul läheb ETVs eetrisse erisaade ja üle kantakse kolm kontserti Eesti Muusika Pidupäevadelt Hiiumaal. Lisaks tutvustatakse Hiiumaad ETV ekraanil ka Orjakust eetrisse minevas Tere­visiooni saates.

Rudolf Tobiase teemalise tunniajalise erisaate toimetaja ja produtsendi Karmel Killandi sõnul võib Tobiase saadet ETV kanalil näha 16. juuni õhtul kell kaheksa. Kolm festivali kontserti salvestatakse ning kantakse üle ETVs ja Klassikaraadios, salvestuste režissöör on Marek Miil.

Lisaks läheb 29. mai hommikul Hiiumaalt Orjaku sadamast eetrisse Terevisiooni Hiiumaa-eri. Kõik lood ja intervjuud saavad olema seotud Hiiumaaga. Süüa teeb Iiu Meki peakokk Mihkel Heinmets, kes muuhulgas räägib ka sellest, millised on mere ääres elamise reeglid. Turismiklastri juhi Kristel Üksvärava sõnul on selle saate eesmärk Hiiumaad laiemalt tutvustada.

29. mai on ka Rudolf Tobiase sünnipäev ning õhtul toimub Eesti Muusika Pidu­päevade esimene suurkontsert, mis on üks neist kolmest, mis läbi ERRi kõigi eestlasteni jõuab.

Kolmapäeval olid ERRi meeskonna

liikmed tiirul ümber Hiiumaa. Karmel Killandi ütles, et päev saarel tõi palju positiivseid üllatusi. „Kõik on nii palju modernsem ja nii palju erinevaid tegevusi pakutakse,“ jagas ta päevamuljeid. Muuhulgas külastati spordikeskust, Tuule­torni, kalapoodi Kala ja Võrk, lavendlitalu. Tore oli Killandi sõnul tutvuda ka inimestega, kes on Hiiumaale looduse keskele elama tulnud.

Eesti Muusika Pidupäevad toimuvad Hiiumaal 28. maist – 17. juunini nädalavahetustel. Kogu programm ja piletiinfo saadaval festivali kodulehel. Hiidlastele on pilet soodsam.