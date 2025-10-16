TEHTI HEATEGU | Hiiumaa Kaitseliidu taastaja sai väärilise hauatähise

Väravas toodi autodest välja kolm lippu. Lisaks Eesti Vabariigi lipule ka Hiiumaa malevkonna lipp ning Ülo Tuisu enda välja mõeldud ja valmistatud kaatri vöörilipp ehk güüs. Kaitseliitlane Urmas Selirand rääkis, et Ülo Tuisu kinnisidee oli luua Hiiumaa merekaitseliit. Ta valmistas neid lippe kolm. Esimese pani Selirand Tuisule kirstu kaasa, teine, mis käis koos jahiga Martha kaks aastat ümber maailma, on Seliranna hoole all ja kolmas lipp on hoiul Hiiumaa malevkonna staabis.