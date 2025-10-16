Jälgi meid
UUDISED

TEHTI HEATEGU | Hiiumaa Kaitseliidu taastaja sai väärilise hauatähise

Pühapäeval kogunes ligi poolsada inimest Käina kalmistu väravas. Asuti pidulikult avama Ülo Tuisu hauakivi.
Avatar photo
Samba õnnistas EELK Käina Martini koguduse õpetaja Triin Simson. | Foto: Helja Kaptein

Väravas toodi autodest välja kolm lippu. Lisaks Eesti Vabariigi lipule ka Hiiumaa malevkonna lipp ning Ülo Tuisu enda välja mõeldud ja valmistatud kaatri vöörilipp ehk güüs. Kaitseliitlane Urmas Selirand rääkis, et Ülo Tuisu kinnisidee oli luua Hiiumaa merekaitseliit. Ta valmistas neid lippe kolm. Esimese pani Selirand Tuisule kirstu kaasa, teine, mis käis koos jahiga Martha kaks aastat ümber maailma, on Seliranna hoole all ja kolmas lipp on hoiul Hiiumaa malevkonna staabis.

