HLREIS

REPORTAAŽ

TEGIJA | Marko Mänd andis hiidlastele 15 päeva vabadust

Veidi rohkem kui kaks nädalat elas Marko Mänd jäätee-rütmis. Tema oli see inimene, kes märkis maha mandri-Hiiumaa vahelise jäätee ning hoolitses ka selle turvalisuse eest.

Avatar photo
Isehakanud hiidlasest jääteemeister Marko Mänd elas kaks nädalat sisuliselt Hiiumaa ja mandri vahelisel jääl, et hoolitseda võimaluse eest kiiresti üle saada. | Foto: Arabella Valtin

Sellest, kui oluline hiidlaste jaoks Marko Männi loodud saart mandriga ühendav jäätee oli, võib saada aimu infovahetuseks loodud Hiiumaa Jäätee Facebooki grupist, kus pea kaks tuhat liiget. 

