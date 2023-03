Teenetemärkide tseremoonial troonis Hiiumaa toit

Viimsi Artriumis toimunud presidendi teenetemärkide üleandmise tseremoonia toitlustuse tegi samas majas ja ka Kärdla sadamas tegutsev restoran Kork.

Omanik André Abner ütles, et kogu lugu sai alguse Hõbekala räimedest, mis Artiumi ürituste külalistes positiivset tähelepanu olid äratanud. Presidendilossist cateringi pakkumise küsimisele vastates tuli Korgi juhil André Abneril ja kokal Taavi Maistel, kelle ta selleks kampa kutsus, kohe mõte, pakkuda menüüd, mil nimeks Hiiumaa Puhtad Maitsed. Pakuti näiteks ahvenafileed, mis pärit Hiiumaa merest ja marinaadis kasutatud Dagaith džinni. Magustoit – Lennarti kook – valmistati Hiiumaa Korgi köögis ja transporditi Tallinna. Retsepti autor Henrik Veski töötab Hiiumaa Korgis ning on seda aprikoosikooki valmistanud kunagi Raekoja platsil töötades ka Lennart Merile. “See oli Meri lemmikkook,” rääkis Abner, kust aprikoositort oma nime on saanud. Kokku oli menüüs 8 suupistet 300 inimesele, ehk maitsmiseks laual 3200 suupistet.