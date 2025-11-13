TEADLIK VALIK | Bussitranspordi kokkuhoid tuleb nõudeliinidelt

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et nõudetransport on olnud teadlik valik, et kulusid kokku hoida. Hiiu maakonna 69-st bussiliinist on nõudepeatusi 63 liinil, st et mõnda liiniosa sõidab buss vaid juhul, kui on reisijaid, kes neisse peatustesse sõita soovivad või on buss eelnevalt peatusesse tellitud.