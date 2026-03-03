Jälgi meid
TARKMEES TASKUS | Toomas Tarkmehe suure sõnumiga raamat mahub taskusse

Toomas Tarkmees avaldas hiljuti raamatu, mis on mitmes mõttes eriline. Õhuke teos sisaldab kolmkümmend lühikest lauset, mille taustaks on fotod Hiiumaa randadest. Raamat mahub taskusse või öökapile, ei võta palju ruumi, kuid on alati käepärast.
Avatar photo
Toomas Tarkmees. | Foto: Reet Kokovkin

“Õnn on rahu,” ütleb autor ühes lauses. 

