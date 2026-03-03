“Õnn on rahu,” ütleb autor ühes lauses.
TARKMEES TASKUS | Toomas Tarkmehe suure sõnumiga raamat mahub taskusse
Toomas Tarkmees avaldas hiljuti raamatu, mis on mitmes mõttes eriline. Õhuke teos sisaldab kolmkümmend lühikest lauset, mille taustaks on fotod Hiiumaa randadest. Raamat mahub taskusse või öökapile, ei võta palju ruumi, kuid on alati käepärast.
