TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas suhtud taaskasutusse?

Laupäeval astub Kärdla kirikus publiku ette kitarrist ja Kärdla muusikakooli õpetaja Rainer Jancis, kes esitleb oma uut albumit „Continuum“ (U-Duur 2025).
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
Hiiumaa haigla nõukogu arutas viimasel koosolekul Hiiumaa haiglas plaanilise sünnitusabi pakkumise teemat ja kuigi selle lõpetamise otsust pole tehtud, ei paista tulevik kuigi roosiline.