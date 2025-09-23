Jälgi meid
TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas hooldate juukseid ja tihti juuksuris käite?

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Roolis telefoni näppimise trend aina kasvab

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas kainenemist kaks inimest.

1 päev ago

GALERIID

GALERII | Tahkunas lavastati II maailmasõja lahing

Sõja-ajaloo klubid taasesitasid pühapäeval Nõukogude ja Saksa vägede võitluse Tahkuna tuletorni ümbruses 1941. aasta sügisel nime all "Hiiumaa vallutamine 1941".

1 päev ago

LOODUS

ÜLIHARULDANE | Vareskold ei ole Hiiumaalt siiski veel täielikult kadunud

Tänavusuvisel orhideelainel tuli vahelduseks meelde siiski ka midagi sootuks erinevat kaeda. Et läheks ja vaataks üle aastate, kuidas käib Kärdla lääneserval koldade käsi. Selgub,...

2 päeva ago

KIRI SAARELT

KIRI SORGULT | Murede saarelt, aga üldse mitte murelikult

Ma olen viimased suved ikka alati vähemalt korra Sorgule aerutanud. Süstaga.

2 päeva ago