TÄNAVAKÜSITLUS | Kui ebausklik sa oled?

Hiiumaa poliitmaastikul on pärast kohalikke valimisi toimunud nädala jooksul rohkelt käike, mille tulemuseks on see, et koalitsiooni osapoolte osas midagi ei muutu.
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Reigi küla omamoodi kombel maailmakaardile toonud vaatetorn, Hiiu Eiffel kõrgub ikka Kootsaare otsas, ainult torni ehitaja Jaan Alliksoo lahkus siit ilmast kuu aega tagasi....
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas, et alates 1. jaanuarist 2026 saab kohaliku elaniku sõidusoodustust parvlaevaliinidel taotleda rahvastikuregistris oleva elukoha järgi. Kuni 31. detsembrini kontrollitakse soodustusõigust...