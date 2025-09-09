TÄNAVAKÜSITLUS | Kas vanavanemate päeva tähistad? Mis Sulle sellega seostub?

Sirje
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaa kultuurielu saab sügisel huvitava täienduse, kui esimest korda on Hiiumaal võimalik õppida flamenkotantsu. Tantsukursuseid hakkab läbi viima tantsuõpetaja ja tantsija Mari-Liis Velberg, kes...
UUDISED
Naiskodukaitse 98. aastapäeval Kuremaa lossis tunnustas esinaine Airi Tooming ka kahte Hiiumaa naiskodukaitsjat, kes organisatsiooni tegevuses osalenud 25 aastat: Marge Vähter ja Anne Kaasik.
PÄÄSTE
Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad reageerisid möödunud nädalal juhtumile Hiiumaal, kus Tareste külas leidis metsa seenele käinud inimene 76 mm mürsu koos hülsiga. Demineerijad tegid leiu kahjutuks.