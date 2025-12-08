TÄNAVAKÜSITLUS | Kas kuusk on juba toas?

Malle
UUDISED
Seitsmeteistkümnendat aastat kogub MTÜ SEB Heategevusfond kokku laste, kes ei saa elada oma päritolu peres ning kelle koduks on asendus- ja pere- või turvakodu,...
KULTUUR
Nelikümmend aastat Tallinnas Lastepolikliiniku akent kaunistanud vitraaž rändas algava remondi tõttu Tallinna Linnamuuseumi. “Vitraaž vajab veidi restaureerimist ja puhastamist,” ütles Valev Sein. “Lootust on,...
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei neljateistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
ARVAMUS
Hiiu Leht avaldab siinkohal Kärdlasse kultuurikeskuse rajamisega seotud Rookopli 18 ja Tiigi 3 detailplaneeringute vastuväite kaaskirja, mille esitas Tiigi 4 elanik Priit Haavapuu, öeldes,...