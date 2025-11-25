Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas elu on kallimaks läinud?

Annaliisa

SPORT

AASTA ÜLLATAJA | HOK-i naiskond pälvis Eesti orienteerumises aasta üllataja tiitli

Eesti Orienteerumisliidu tunnustamisüritusel pälvis aasta üllataja tiitli Hiiumaa Orienteerumisklubi (HOK) naiskond koosseisus Maria Eller, Mia Esta ja Kati Rooni, kes saavutasid kevadel Eesti meistrivõistluste...

3 tundi ago

SISUTURUNDUS

KALA AU SEES | Tuuli Tammla: kala on igapäevaelu osa

MTÜ Hiiukala eestvedaja Tuuli Tammla ütleb, et tema elu on kalast läbi imbunud. Ta on juba 17 aastat töötanud rannakaluritega ning tegelenud kalanduse administratiivse...

4 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kärdla linna jõulukuusk tuli tänavu Linnumäe külast

Kärdla Keskväljakule püstitatud jõulukuusk toodi sel aastal Linnumäe külast, valla maalt.

1 päev ago

POLITSEI

UUS PETUSKEEM | Kelmid saadavad DPDga päris pakke

Politsei hoiatab, et levimas on uus petuskeem, kus inimeselt nõutakse paki eest lunaraha, peale raha maksmist tuuakse pakk küll kohale, kuid pakk on tühi.

1 päev ago