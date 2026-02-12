TÄNAVAKÜSITLUS | Kas ehmusid, kui jaanuari elektriarvet nägid?

Maria
GALERIID
Neljapäeval toimus Hiiumaa pensionäride mälumängu Emmaste voor.
UUDISED
Aasta esimene kuu algas Hiiumaal sündide poolest eelmise aasta rütmis. Jaanuaris registreeriti Hiiumaal neli sündi. Sama palju lapsi sündis Hiiumaal ka 2025. aasta jaanuaris....
UUDISED
TS Laevad teeb inimeste ohutuse tagamiseks muudatuse dokitöödele suunduva laeva liikumisel, et säilitada isetekkeline jäätee mandri ja Hiiumaa vahel.
REPORTAAŽ
Aasta polnud veel hoogu sisse saanud ja viimased piparkoogid ootasid poelettidel veel ostjaid, kui Hiiumaa Köök ja Pagar kuulutas, et esimesed vastlakuklid said valmis....