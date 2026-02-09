TALVINE JÄÄRETK | Aasta esimene Looduskeskuse matk viis laidudele

Jääkate võimaldas jalutada ühelt laiult teisele ja külastati ka Kadakalaidu, mis on üks suurim kormoranide pesitsussaar. Käina lahe maastikke ja selle linnustikku tutvustas Tiit Leito. Matk lõppes Orjaku Linnuvaatlustornis, kus matkalisi ootas köetud ruum, soe jook ja suupiste.