TALVINE JÄÄRETK | Aasta esimene Looduskeskuse matk viis laidudele

Jääkate võimaldas jalutada ühelt laiult teisele ja külastati ka Kadakalaidu, mis on üks suurim kormoranide pesitsussaar. Käina lahe maastikke ja selle linnustikku tutvustas Tiit Leito. Matk lõppes Orjaku Linnuvaatlustornis, kus matkalisi ootas köetud ruum, soe jook ja suupiste.
Pühapäeval avatud jäätee tõi saartele sadu inimesi. Parvlaev Soela tegi aga oma esmaspäevased esimesed reisid reisijateta.
Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid on selgunud ning luule kategoorias on üks nominentidest ka hiidlanna Riste Sofie Käär oma luulekoguga "APS!".
Reedel, 6. veebruaril osalesid Kärdla ja Käina koolide õpilased Playboxil Kärdla Kultuurikeskuses, kus lavalaudadel jäljendati erinevaid artiste Eestist ja mujalt maailmast Laulupesa lastest ja...
Hiiumaa noorte stipendiumifondi esimene stipendiaat Stiina Lepamaa lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduseriala ning plaanib veel mõnda aega mandril PERH-is väärtuslikku töökogemust omandada, seejärel aga...