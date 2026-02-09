Jälgi meid
Stihl MS 261

TALVINE JÄÄRETK | Aasta esimene Looduskeskuse matk viis laidudele

Pühapäeval, 8. veebruaril toimus selle aasta esimene matk, mis sel korral viis matkajad jääretkele Käina lahe laidudele.
Avatar photo
Loodusmatkal kõnniti üle jää kormoranide saarele Kadakalaiule. | Foto: Tiina Koit

Jääkate võimaldas jalutada ühelt laiult teisele ja külastati ka Kadakalaidu, mis on üks suurim kormoranide pesitsussaar. Käina lahe maastikke ja selle linnustikku tutvustas Tiit Leito. Matk lõppes Orjaku Linnuvaatlustornis, kus matkalisi ootas köetud ruum, soe jook ja suupiste. 

