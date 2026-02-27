TALU LUGU | Esimene Hiiumaa taastatud talu tegutseb Keremal tänaseni

Haavamäe poolt saab Kerema külla mööda lahtilükkamata kruusateed, kus kahel pool teed haigutavad sügavad kraavid. Sadanud lumi katab nii tee kui kogu ümbruse paksu lumevaibaga. Ilus vaadata, aga autoga ohtlik liigelda. Õnneks suunduvad Andruse-Jürna talu teeotsast teisele poole laiad traktorijäljed.
Veel lugemist:
PERSOON
Olgu elukoht või amet milline tahes – Kristi Ugam ei saa lihtsalt kõrvalt vaadata, kui kaalul on miski tema jaoks oluline.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Kui Tärkma-Triigi jäätee lahti tehti, sõitis Kärt Aardam perega kohe Saaremaale, Orissaarde vanematekoju sauna.
ROHENÄPP
Liigne hoolitsus võib toataimele rohkem kahju teha kui kasu. Kogenud toataimede eest hoolitsejad teavad, et edu võti on kannatlikkus, õige kastmine ja oskus märgata...
UUDISED
Reedest on Saaremaa–Hiiumaa ametlik jäätee selleks hooajaks lõplikult suletud.