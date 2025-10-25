Sellistel päevadel koguneb nutikellal sammude arvuks tihti 30 000 ja enamgi. Midagi on vaja tuua, kuskil midagi sättida, siis juba hüpata kahveltõstukisse masti transportima ja järgmisel hetkel lipata ellingusse, et tuua välja spetsiaalne traktor paatide tõstmiseks.
PERSOON
TALISURFI MAAILMAMEISTER | Boris vahetas kartulipannkoogid tuulehaugi vastu
Kohtumist Boris Ljubtšenkoga polegi nii lihtne kokku leppida kui esmapilgul võiks arvata. Igapäevaselt Kärdla sadamas Yachts Service’s tegutseval, aga lisaks veel mitmes teises rollis toimetaval 34-aastasel mehel on sügise saabudes kiired ajad. Navigatsioonihooaja lõpp toob sadamasse hulga veesõidukeid, mis ootavad talvekorterisse paigutamist ja esmast hooldust.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Kunagi, eelmisel sajandil, mulle isegi täitsa meeldisid langid. Kui katkematusse metsamassiivi ilmus lage tükk. Oli ühtäkki palju päiksevalgust. Ja vaarikaid ka.
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsus andis põhimõttelise nõusoleku Ülo Soosteri monumendi paigaldamiseks praeguse Kärdla muusikakooli ette.
KASULIK TEADA
Auto rehvide vahetamine on nagu kella keeramine – märk, et aasta liigub oma vääramatus rütmis edasi ja talv pole enam kaugel.