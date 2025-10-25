TALISURFI MAAILMAMEISTER | Boris vahetas kartulipannkoogid tuulehaugi vastu

Sellistel päevadel koguneb nutikellal sammude arvuks tihti 30 000 ja enamgi. Midagi on vaja tuua, kuskil midagi sättida, siis juba hüpata kahveltõstukisse masti transportima ja järgmisel hetkel lipata ellingusse, et tuua välja spetsiaalne traktor paatide tõstmiseks.