TALISURFI MAAILMAMEISTER | Boris vahetas kartulipannkoogid tuulehaugi vastu

Kohtumist Boris Ljubtšenkoga polegi nii lihtne kokku leppida kui esmapilgul võiks arvata. Igapäevaselt Kärdla sadamas Yachts Service’s tegutseval, aga lisaks veel mitmes teises rollis toimetaval 34-aastasel mehel on sügise saabudes kiired ajad. Navigatsioonihooaja lõpp toob sadamasse hulga veesõidukeid, mis ootavad talvekorterisse paigutamist ja esmast hooldust.
Avatar photo
Borisi enam kui 100 aastat vana puujaht “Lea Berenice” on juba välja tõstetud ja ootab talvekorterisse minekut. | Erakogu

Sellistel päevadel koguneb nutikellal sammude arvuks tihti 30 000 ja enamgi. Midagi on vaja tuua, kuskil midagi sättida, siis juba hüpata kahveltõstukisse masti transportima ja järgmisel hetkel lipata ellingusse, et tuua välja spetsiaalne traktor paatide tõstmiseks. 

