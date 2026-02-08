Jälgi meid
Stihl MS 261

LOODUS

SUURSUGUNE HAAB | Aasta puu tõmbab teisi ligi

Tänavust aasta puud ei hinnata just ülemäära, kuid võimalik, et kunagi prooviti just haava tselluloosist Viskoosas kunstsiidi toota.

Haab kasvab maksimaalselt 160 aastat, erandina kuni kaks sajandit. | Tapio Vares

Tänavuse aasta puuks on valitud harilik haab (Populus tremula). Kaskede ja leppade järel on tegemist meie metsade kolmanda enamlevinud lehtpuuga. 

