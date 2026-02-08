SUURSUGUNE HAAB | Aasta puu tõmbab teisi ligi

Tänavuse aasta puuks on valitud harilik haab (Populus tremula). Kaskede ja leppade järel on tegemist meie metsade kolmanda enamlevinud lehtpuuga.
Veel lugemist:
GALERIID
Transpordiamet avas pühapäeval Tärkma-Triigi jäätee ning juba mõned tunnid hiljem olid kummalgi saarel ülesõitu ootamas kümned ja kümned autod.
PERSOON
“Kellele see küll peaks huvitav olema?” on Priidu Ristkoki esimene reaktsioon intervjuu palvele. Ta ei ütle seda bravuurikalt, vaid tagasihoidlikult ja siiralt. Tõestuseks, et...
UUDISED
Selle aasta esimene jäätee Tärkma ja Triigi vahel avati 8. veebruaril kell 9 sõidukitele massiga kuni 2,5 tonni.
TERVIS
Perearst Helve Kansi sõnul on esimese tüübi diabeet autoimmuunse tekkega ja seda ei saa kuidagi ise ära hoida. Teise tüübi diabeeti haigestumine sõltub aga...