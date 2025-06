SUUR ÜHISPÖÖRDUMINE | Gümnaasium ja Ametikool tuleb säilitada eraldi

Avalik pöördumine

Austatud Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas

Austatud Riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal

Käesoleva pöördumise eesmärk on anda edasi Hiiumaa kogukonna seisukoht seoses kavandatava Hiiumaa Hariduskeskuse loomisega, mis tähendaks Hiiumaa Gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli halduslikku liitmist üheks juriidiliseks asutuseks.

Me ei ole vastu koostööle – see juba toimub. Tänaseks on kahe kooli vahel loodud ühisjuhtimine, mis on aidanud ressursse paremini kasutada ja arendada koostöökultuuri. Samuti on juba rakendunud sisuline koostöö kutsekeskhariduse ehk rakendusliku gümnaasiumi 4-aastase õppekava elluviimisel – see saaks toimida kahe kooli ühise õppekava (või siis koostöölepingu) alusel, ühendades üldhariduse ja kutseõppe tugevused ilma juriidilise liitmiseta.

Hariduskeskuse eesmärke – koostöö, paindlikkus, integreeritus – on võimalik saavutada olemasoleva mudeli raames. Koolide ühine taristu, õppijate liikumise paindlikkus ning ühised arendustegevused toimivad edukalt ka siis, kui mõlemad asutused säilitavad oma õigusliku iseseisvuse ja identiteedi.

Hiiumaa Gümnaasiumil on täita selge roll akadeemilise hariduse pakkujana ning see on saare ainus gümnaasium, mille kadumine liitmise tõttu seaks Hiiumaa noored ebasoodsasse olukorda võrreldes ülejäänud Eestiga, kus riigigümnaasiume pigem rajatakse juurde.

Hiiumaa Ametikool on samal ajal täiskasvanuhariduse ja aianduse tugev keskus, mille paindlikkus ja kutseõppe eripära vajavad selget oma juhtimist ja arenguplaani. Nende kahe kooli liitmine üheks juriidiliseks asutuseks ei suurenda tõhusust – see pigem ähmastab eesmärke ja tekitab segadust õpilaste, õpetajate ja kogukonna jaoks.

Me usume, et tulevikku suunatud, paindlik ja kohalikku eripära arvestav haridusmudel Hiiumaal on kahe tugeva kooli koostöö, mitte nende formaalne ühendamine. See võimaldab edasi arendada nii rakendusliku gümnaasiumi kui kutse-ja täiskasvanuõppe usi lahendusi ning tugevdada koostööd, säilitades samal ajal kummagi kooli ülesanded ja väärtused.

Seetõttu teeme ettepaneku:

Säilitada Hiiumaa Gümnaasium ja Hiiumaa Ametikool kui eraldi haridusasutused;

Toetada nende sisulist koostööd, sh ühiseid õppekavu ja infrastruktuuri;

Loobuda halduslikust liitmisest, mis ohustab koolide iseseisvust, ajalugu, suunda ja usaldust kogukonnas;

Lubada avada Hiiumaa Ametikoolis 2025/2026. õppeaastal riikliku rahastamisega linnaaianduse õppegrupp senises mahus. Selle eesmärk on säilitada heas korras õppebaas ja tipptasemel õppejõud ning see on vajalik ka tulevaste õppekavade arendamiseks.

Hiiumaa noored ja täiskasvanud õppijad vajavad selge sihiga, eripäradele tuginevat ja paindlikku haridusvõimalust – mitte ebamäärast ühendstruktuuri. Koostöö on meie tugevus, iseseisvus on meie vundament.

Pöördumisele on alla kirjutanud:

Hiiumaa Valla Volikogu esimees Anu Pielberg, Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu nimel Kulvo Pendra, Hiiumaa Ametikooli nõukogu esimees Ivo Eesmaa, Hiiumaa Ametikooli nõunike kogu esimees Antti Leigri, Hiiumaa Ametikooli vilistlaskogu nimel Sigrid Lainevee, Hiiumaa Gümnaasiumi õppenõukogu nimel Anni Kingsepp, Hiiumaa Gümnaasiumi ametiühingu nimel Sirje Soop, Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogu esimees Saara Kattel, Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasesinduse nimel Tuuli Kruusmägi.