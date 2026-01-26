SUUR PANUS | Erik Lillo kanti Eesti Spordi Kuulsuste Halli

Lillo alustas tööd spordikommentaatorina Eesti Raadios 1977. aastal ning töötas seal kuni 2010. aasta suveni. Enam kui kolme aastakümne jooksul tegi ta reportaaže olümpiamängudelt ja paljudelt teistelt suurvõistlustelt. Raadioreporterina kajastas ta 11 olümpiamängu ning hulgaliselt maailmameistrivõistlusi ja Euroopa meistrivõistlusi, kujundades oma hääle ja stiiliga terve põlvkonna spordisõprade mälupilti.
