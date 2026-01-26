Jälgi meid
SUUR PANUS | Erik Lillo kanti Eesti Spordi Kuulsuste Halli

„Spordiaasta tähed 2025“ auhinnagalal nimetati Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis asuvasse Eesti Spordi Kuulsuste Halli kauaaegne raadiolegend Erik Lillo.
Erik Lillo (29.06.1944 - 20.05.2025). | Foto: Kati Vooglaid-Kukk

Lillo alustas tööd spordikommentaatorina Eesti Raadios 1977. aastal ning töötas seal kuni 2010. aasta suveni. Enam kui kolme aastakümne jooksul tegi ta reportaaže olümpiamängudelt ja paljudelt teistelt suurvõistlustelt. Raadioreporterina kajastas ta 11 olümpiamängu ning hulgaliselt maailmameistrivõistlusi ja Euroopa meistrivõistlusi, kujundades oma hääle ja stiiliga terve põlvkonna spordisõprade mälupilti.

