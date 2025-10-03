SUUR LIIKUMISPIDU | Hiiumaa esimesel liikumisseminaril osales enam kui 600 inimest

Möödunud reedel oli Kärdla tänavatel ja koolihoovides tavapärasest teistsugune päev. Toimus Hiiumaa suur liikumispidu, mille üheks osaks oli seminar Kärdla Kultuurikeskuses ja teiseks sadadele õpilastele mõeldud liikumistegevused üle linna. Päeva korraldas Hiiumaa Spordiliit koos spordikeskuse, arenduskeskuse, liikumisharrastuse kompetentsikeskuse ja kohalike koolidega.