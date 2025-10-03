Jälgi meid
SPORT

SUUR LIIKUMISPIDU | Hiiumaa esimesel liikumisseminaril osales enam kui 600 inimest

Hiiumaa liikumisseminaril tõdeti, et esmalt peab olema liikumishuvi ja harjumus ning alles seejärel saab rääkida spordist. Suurt rolli lapse liikumisharjumuste arengus mängib kodu.
Esimene Hiiumaa suur liikumispidu tõi kokku enam kui 600 inimest, nendest suurem osa ehk koolilapsed tegutsesid õues, spordi eestvedajad kuulasid kultuurimaja saalis toimunud seminari. | Foto: Kaja Hiis-Rinne

Möödunud reedel oli Kärdla tänavatel ja koolihoovides tavapärasest teistsugune päev. Toimus Hiiumaa suur liikumispidu, mille üheks osaks oli seminar Kärdla Kultuurikeskuses ja teiseks sadadele õpilastele mõeldud liikumistegevused üle linna. Päeva korraldas Hiiumaa Spordiliit koos spordikeskuse, arenduskeskuse, liikumisharrastuse kompetentsikeskuse ja kohalike koolidega.

