SURMAOTSUS | Ministeerium tahab Hiiumaa kährikutest puhtaks teha

Alad valiti piirkondadest, mis on selgelt eristuvad, kus leidub olulisi, kuid ebasoodsas seisundis liike ja elupaiku ning kus on võimalik katsetada uusi lähenemisi elurikkuse kaitsel. Ministeeriumi hinnangul sobib Hiiumaa selleks hästi just saarelisuse tõttu.