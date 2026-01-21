Jälgi meid
SURMAOTSUS | Ministeerium tahab Hiiumaa kährikutest puhtaks teha

Kliimaministeerium kavandab Hiiumaad ühe pilootalana kümneaastases projektis, mille eesmärk on võõrliikide tõrje.

Hiidlane leidis möödunud suvel peadpidi klaaspurki kinni jäänud kähriku. | Foto: Argo Nurs

Alad valiti piirkondadest, mis on selgelt eristuvad, kus leidub olulisi, kuid ebasoodsas seisundis liike ja elupaiku ning kus on võimalik katsetada uusi lähenemisi elurikkuse kaitsel. Ministeeriumi hinnangul sobib Hiiumaa selleks hästi just saarelisuse tõttu.

