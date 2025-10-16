Kogu Eestis registreeriti septembris 794 lapse sünd. Sünnid jagunesid lapse elukoha alusel järgmiselt: Tallinnas registreeriti 277 sündi, Harjumaal 123, Hiiumaal 7, Ida-Virumaal 39, Jõgevamaal 9, Järvamaal 9, Läänemaal 13, Lääne-Virumaal 39, Põlvamaal 10, Pärnumaal 50, Raplamaal 25, Saaremaal 16, Tartumaal 116, Valgamaal 10, Viljandimaal 34 ja Võrumaal 16 lapse sünd. Eesti elukohata sünde registreeriti üks.
SÜNDIDE STATISTIKA | Hiiumaal registreeriti septembris seitse sündi
Kokku on Hiiumaal käesoleva aasta jooksul sündinud 37 last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis, mais ja augustis sündis neli last. Sündide arv tõusis juunis, kui sündis kaheksa last ja septembris, kui sündis seitse last.
