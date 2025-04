SULETAKSE APTEEK | Valve Raide sulgeb Kärdla apteegi ja jätkab Käinas

Kärdlas aadressil Põllu 1 töötas 24 aastat jutti Keskväljaku apteek. Aprillikuust on selle uksel silt, et apteek lõpetab tegevuse ja viimane tööpäev on 30. mail.

Apteegipidaja Valve Raide ütles, et Keskväljaku apteegi sulgemine on pikalt läbimõeldud otsus: „Üks meie inimene lahkub Hiiumaalt, sellest see alguse sai, nüüdseks oleme kõik läbi mõelnud ja otsustanud, et me Kärdlas ei jätka.“

Kui apteegiga samas kohas jätkata, tuleks leida uus töötaja, lähiajal välja vahetada apteegi inventar, remonti vajaksid ka ruumid ja uuendamist digilahendused. „Kõik see on päris kulukas, sest apteek peab vastama nõuetele,“ selgitas Raide. „Eestis ei ole apteekidele riigipoolseid toetusi ja tegu on ettevõtlusega, mis peab end ära tasuma. Kuna Kärdla apteek eraldi võttes kasumis ei olnud, sündiski otsus, et jätkamisel ei ole mõtet.“

Raide viitas, et Kärdlasse jääb kaks apteeki alles: „Usun, et kahest apteegist Kärdlas täiesti piisab.“

Kärdla Apteek asub Uuel tänaval koolimaja vastas ja on keskväljakust vaid saja meetri kaugusel.

Linnumäe apteek, mis avatud ka pühapäeviti, asub Hiiumaa Selveris ja on pisut pikema jalutuskäigu kaugusel.

Siiski on paljud apteegikülastajad öelnud, et neil on kahju, kui Keskväljaku apteek suletakse. „Meil on olnud väga toredad külastajad ja oleme neile kõigile väga tänulikud,“ tänas Raide. Ta avaldas lootust, et tühjaksjäänud ruumidesse leitakse peagi uus rentnik ja seal saab olema inimestele vajalik ettevõte või asutus.

OÜ Valve Raide Apteek jätkab apteegikaupade ja -teenuste pakkumist kaupluse Käina Konsum/Ehituskeskuse ruumides Käinas Spordi tn 9.

Selle apteegi teeninduspiirkond on päris suur – lisaks Käinale veel Emmaste ja Kassari ehk kogu Lõuna-Hiiumaa. Emmastes apteegi müügipunkt enam ei ole, see suleti viis aastat tagasi. Eakamad Emmasteotsa inimesed, kel ehk liikumisega raskusi, saavad nii poe- kui apteegiostudeks kasutada sotsiaaltöötaja abi.