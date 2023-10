Sügis on käes!

Nädala algus tõi mitmele poole tormiga saabunud külmas õhumassis öökülmad. Uue nädala ilm tuleb aga taaskord küllaltki muutlik. Saame äikest, päikest, rahulikku ilma, tuult, samuti sademetest nii vihma, lörtsi kui lumekruupe ja ilmselt mõnel pool ka rahet.

Täna (10.10) pääseb enam võimule lõunapoolne kõrgrõhkkond.

Niiskust on pisut vähem ja sajuhooge nii vihma, lörtsi kui lumekruupidena on esmaspäevast vähem. Tuul pöördub läänekaarde, pisut tugevneb, aga tormist on asi kaugel. Õhutemperatuur on päeval 7…10°C.