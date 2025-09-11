Jälgi meid
SPORT

SÜDIKAS LAHING | FC Hiiumaa mängis esmakordselt väikese karika finaalis

Augusti viimasel laupäeval peeti Tallinnas A. Le Coq Arenal jalgpalli väikeste karikavõistluste finaal, kus esmakordselt jõudis otsustavasse mängu FC Hiiumaa. Suurepärase toetajaskonna ees ja peatreener Mario Degtjovi juhendamisel andis Hiiumaa südika lahingu, ent pidi lõpuks tunnistama Paide Linnameeskond III 4:2 paremust.
Avatar photo
Väikese Karika finaali heitlus oli tugev. | Foto: Mihkel Naukas

Paide on väikeste karikavõistluste edukaim klubi, olles nüüd karika võitnud neljal korral. Finaali avavärava lõi 27. minutil Matrix Einer, kes saatis palli täpselt posti kõrvale. Poolaja lõpus suurendas edu Jüri Jevdokimov pealöögiga ning kohe teise poolaja alguses lisas Henrii-Daniel Ustaal kolmanda tabamuse.

