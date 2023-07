Spordiliidu peasekretärina töötab Kertu Rand

Hiiumaa spordiliidu juhatuse esimees Anton Kaljula ütles, et konkurss uue töökoha täitmiseks oli edukas ja peasekretär Kertu Rand (26) on ametis 3. juulist.

Kertu Rand rääkis, et spordiliidu peasekretäri tööpakkumine jõudis temani õe kaudu. „Esialgu matsin mõtte maha, kuna olen spordivaldkonnas töötanud küllaltki vähe,“ rääkis Rand. Veidi järele mõelnud, mõistis ta, et nii Hiiumaa tulevik kui siinne spordielu on meie enda noorte kujundada. „Mõtlesin siis, et miks peaksin spordielu edendama Tallinnas, kui saan seda teha enda kodusaarel Hiiumaal,“ selgitas Rand.