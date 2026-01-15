Regionaal- ja Põllumajandusministeerium sõlmis ettevõttega TS Laevad OÜ 10. septembril 2024 lepingu suursaarte ja mandri vaheliste laevaliinide teenindamiseks perioodil 1. oktoober 2026 kuni 30. september 2033. Liine hakkavad teenindama juba tuttavad parvlaevad Leiger, Tiiu, Piret ja Tõll. Täiendatud lepingu alusel kasutatakse parvlaeva Regula asenduslaevana kuni 2028. aasta lõpuni ning lepingut saab samadel tingimustel pikendada vajadusel kuni 31. märtsini 2029.
SÕLMITI LEPING | Regula hakkab asendama viiendat parvlaeva 2028. aasta lõpuni
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning TS Laevad OÜ täiendasid mandri ja suursaarte vahelise laevaliikluse teenindamise lepingut, mis lubab kuni uue riigile kuuluva parvlaeva valmimiseni kasutada Rohuküla–Heltermaa ning Virtsu–Kuivastu liinidel asenduslaevana parvlaeva Regula kuni 2028. aasta lõpuni.
