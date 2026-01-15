SÕLMITI LEPING | Regula hakkab asendama viiendat parvlaeva 2028. aasta lõpuni

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning TS Laevad OÜ täiendasid mandri ja suursaarte vahelise laevaliikluse teenindamise lepingut, mis lubab kuni uue riigile kuuluva parvlaeva valmimiseni kasutada Rohuküla–Heltermaa ning Virtsu–Kuivastu liinidel asenduslaevana parvlaeva Regula kuni 2028. aasta lõpuni.