SÕITJAID JAGUS | Hiiumaa-Saaremaa jääteed kasutas ligi 2500 sõidukit

“Kindlasti oli jääteedega keerulisi olukordi, mis paljuski olid tingitud ilmaoludest (sadu, tuisk) ja merevee taseme kõikumisest, mis mõjutas jääteede avatuks olemist. Hea oli tõdeda, et liiklejad järgisid eeskirju ning pidasid kinni jääteel kehtivatest reeglitest,” ütles transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja Meelis Saat. “Samuti soovin tunnustada koostööpartnerit Verston Eesti OÜ-d, kes kiirelt reageeris vajadusele jääteed rajada.”