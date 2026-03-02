“Kindlasti oli jääteedega keerulisi olukordi, mis paljuski olid tingitud ilmaoludest (sadu, tuisk) ja merevee taseme kõikumisest, mis mõjutas jääteede avatuks olemist. Hea oli tõdeda, et liiklejad järgisid eeskirju ning pidasid kinni jääteel kehtivatest reeglitest,” ütles transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja Meelis Saat. “Samuti soovin tunnustada koostööpartnerit Verston Eesti OÜ-d, kes kiirelt reageeris vajadusele jääteed rajada.”
SÕITJAID JAGUS | Hiiumaa-Saaremaa jääteed kasutas ligi 2500 sõidukit
Saaremaa-Hiiumaa 17 kilomeetri pikkuse jäätee avas transpordiamet 8. veebruaril, sulges 27. veebruaril ning avatuna sai see olla 11 päeva ja seda kasutas mõlemal suunal kokku 2449 sõidukit.
