Paljud hiidlased pole ehk tähelegi pannud, et nende kodukant on kujunenud hea uue arhitektuuri sünnipaigaks.

Hiiumaa värskem ehituskunst sulandub loomulikul viisil ümbrusesse ega ärrita ega šokeeri. Üheks heaks näiteks on lõpuks ometi päris valmis saanud Kärdla põhikooli maja, mis püüab sättida end paindlikult ajalooliste hoonete ühendaja rolli ning on elavalt liigendatud, et suurest mõõtmest hoolimata tekiks elavam ruum.