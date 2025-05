SISSEVISKAJA HIIUMAALE? | Kutsume inimesi Hiiumaale elama

Hiiumaa võiks olla saar, mida tuntakse kui ekstra hästi majandatud ja hoitud keskkonda, milles inimesed on õnnelikud ja terved. Saarele elama asumine oleks raske mitte viletsa regionaalpoliitika, ääremaastumise ja vaesuse tõttu, vaid soovijate arv on oluliselt suurem kui me vastu oleme otsustanud võtta.