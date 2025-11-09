SILMADE TERVIS | Optometrist vaatab plussid-miinused üle

Kärdlas, Tormi Konsumiga ühes majas, asub prillipood ja Hiiumaa ainus optometristi vastuvõtt. Kellel on tunne, et silmad vajavad prilliabi, tasub kindlasti spetsialisti juurest läbi astuda. Vastu võtavad optometrist Liis Elstein ja klienditeenindaja Marje Vaks.