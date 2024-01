Siiri Julge: “See nimekiri on suur kiitus!“

Kuulnud, et tema raamatuid Hiiumaal agaralt laenutatakse, tuli Siiri Julgele uudisena. “Minu reaktsioon selle peale on ainult wow !“, kirjutas Rootsis elav kirjanik.

Hiidlaslikult või eestlaslikult keegi niisama kiitma ei kipu. Siiri Julge sõnul on paar inimest temaga Facebooki või Instagrami @kirjanikuhakatis konto kaudu ühendust võtnud.

“Paar täiesti võõrast inimest, üks lausa Hispaaniast, aga tal on Hiiumaa juured. Ta oli raamatut kuulanud. Facebooki kaudu on ka paar teadet tulnud,“ räägib Julge. “Üks saarlane kirjutas ilusa kirja ja palus autogrammi. See oli väga armas, kui arvesse võtta, et tavalise kirja kirjutamine on tänapäeval siiski ebatavaline. Ja eks ebatavaline ole ka see, et saarlane hiidlaselt autogrammi palub.“