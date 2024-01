Selveri poebuss jälle teadmata ajaks katki

Aasta lõpus jäi purunenud turbiini tõttu Hiiumaa Selveri Rändpood seisma enam kui kaheks nädalaks. 15. jaanuaril tuli rõõmusõnum, et turbiin vahetati välja ning ratastel pood on jälle liinil. Paar päeva liinil olnud Rändpoodi tabas uus rike – seekord ütles üles bussi elektrisüsteem. ASi Selver kommunikatsioonijuht Mariann Järvela ütles, et elektriprobleemide tõttu ei ole bussiga võimalik liinile minna. “Buss läbib selle nädala lõpus diagnostika ning seejärel saame juba anda infot, millal võiks poebuss liinile naasta,“ lisas Järvela.