Võistluse üldvõitjateks tulid Madis Kollo ja Katrin Oolmets, kes läbisid kahe päeva distantsid vastavalt aegadega 2:39.50 ja 3:34.29. Kollo sõnul oli Hiiumaal taas mõnus sportlikku nädalavahetust veeta: “Üritus oli hästi korraldatud ja võistlusrajad pinget pakkuvad,” sõnas M30 arvestuses võistelnud Madis Kollo.
SPORT
SELGUSID MEISTRID | Rattanädalavahetus tõi saarele sportliku sumina
Hiiumaa Rattanädalavahetus tõi 3.- 4. oktoobril Emmastesse ja Palukülla kokku enam kui 80 rattahuvilist üle Eesti, et lõpetada hooaeg sportlikus ja meeleolukas võtmes. Rattanädalavahetusel selgitati välja ka 2025. aasta Hiiumaa meistrid.
