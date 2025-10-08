SELGUSID MEISTRID | Rattanädalavahetus tõi saarele sportliku sumina

Võistluse üldvõitjateks tulid Madis Kollo ja Katrin Oolmets, kes läbisid kahe päeva distantsid vastavalt aegadega 2:39.50 ja 3:34.29. Kollo sõnul oli Hiiumaal taas mõnus sportlikku nädalavahetust veeta: “Üritus oli hästi korraldatud ja võistlusrajad pinget pakkuvad,” sõnas M30 arvestuses võistelnud Madis Kollo.