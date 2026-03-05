Jälgi meid
HLREIS

SPORT

SELGUSID MEISTRID | Hiiumaa noored võistlesid kergejõustikus

11. ja 19. veebruaril 2026 selgitati välja Hiiumaa noorte talvised meistrid kergejõustikus. Võisteldi kuulitõukes ja kõrgushüppes nii tüdrukute kui poiste arvestuses kolmes vanuseklassis.

Avatar photo
Adele Kibuspuu saavutas kolmanda koha kõrgushüppes ja kuulitõukes. | Foto: Tiina Koit/ Kärdla Kool

Tütarlaste 4.-5. klassi kuulitõukes võitis Tikva Tikerpalu (Kärdla) tulemusega 5.91. Teiseks tuli Mona-Ly Lilleõis (Kärdla) 4.54 ja kolmandaks Adele Kibuspuu (Kärdla) 4.52. Kõrgushüppes oli parim Mona-Ly Lilleõis 1.15-ga, järgnesid Adele Kibuspuu 1.10 ja Tikva Tikerpalu 1.05.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PERSOON

HARDA ROOSNA 70 | Hardat kannustab vajadus maailma parandada

Veerand sajandit ajakirjanikutööd teinud Harda Roosna jõudis eile, 4. märtsil, 70. verstapostini. Lehetööle tõmbas ta lõplikult joone alla eelmise aasta lõpus. Tagasi vaadates ütleb,...

2 tundi ago

UUDISED

SAADI TOETUSRAHA | Hiiumaa sai muinsuskaitserahast veerand miljonit eurot

Muinsuskaitseameti tänavuses tähtajalises toetuste voorus jagati mälestiste korrastamiseks üle Eesti 4,33 miljonit eurot. Hiiumaale eraldati sellest 254 207 eurot. Raha said neli objekti, kuid...

3 tundi ago

UUDISED

ARENDATAKSE JÄÄTMEJAAMA | Hiiumaa jäätmejaam sai 134 344 eurot toetust

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist kokku 4,9 miljoni euroga Tartu linnas ning Viimsi, Kuusalu, Hiiumaa, Anija, Kastre ja Saaremaa vallas.

3 tundi ago

UUDISED

PARANDATAKSE TEENUST | Hiiumaa vald soetab viis iseteeninduslikku raamatukappi

Hiiumaa vald on koostanud projekti „Hiiu maakonna rahvaraamatukogude iseteenindusvõimaluste arendamine“, mille eesmärk on parandada raamatukoguteenuse kättesaadavust üle kogu saare.

5 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×