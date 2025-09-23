Jälgi meid
SELGUSID MEISTRID | Discgolfis selgusid Hiiumaa parimad

Paluküla terviserajal toimunud Hiiumaa meistrivõistlused discgolfis tõid septembri esimesel nädalavahetusel kokku ligi sadakond mängijat üle Eesti.

Segapaarid Hiiumaa arvestuses esimene koht Madis Aal ja Helian Maivel, teine koht Urmet Maivel ja Karin Pisa, kolmas koht Vahur Vesingi ja Jaana Üksik. | Foto: Dagö DG

Esimesel päeval mängis 58 sportlast viies divisjonis. Meeste avatud klassis (MPO) oli 31 osalejat. Võidu ja Hiiumaa meistritiitli sai Kristian Laupa, kes edestas lähimaid konkurente kolme viskega. Ta viskas ka võistluse ainsa hole-in-one’i Pühalepa sinise raja teisel korvil. Teiseks tuli Artur Minajev ja kolmandaks Markus Dvinjaninov.

