SELGUSID MEISTRID | Discgolfis selgusid Hiiumaa parimad

Esimesel päeval mängis 58 sportlast viies divisjonis. Meeste avatud klassis (MPO) oli 31 osalejat. Võidu ja Hiiumaa meistritiitli sai Kristian Laupa, kes edestas lähimaid konkurente kolme viskega. Ta viskas ka võistluse ainsa hole-in-one’i Pühalepa sinise raja teisel korvil. Teiseks tuli Artur Minajev ja kolmandaks Markus Dvinjaninov.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Saabunud on päevad, mil lubadusi – ümmargusi ja vähem ümmargusi tuleb kõigilt parteidelt, valimisliitudelt ja üksikkandidaadilt kamaluga. Ei midagi erilist, nii on ikka olnud....
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas kainenemist kaks inimest.
GALERIID
Sõja-ajaloo klubid taasesitasid pühapäeval Nõukogude ja Saksa vägede võitluse Tahkuna tuletorni ümbruses 1941. aasta sügisel nime all "Hiiumaa vallutamine 1941".