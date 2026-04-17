SELGUS VÕITJA | Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursi tulemused on selgunud

Sihtasutuse Sooster Foundation ja Hiiumaa Vallavalitsuse koostöös korraldatud kunstnik Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osales 23 võistlustööd 19 autorilt. Konkurss osutus osavõtult populaarseks ja võistlustöödelt kõrgetasemeliseks, mistõttu žürii töö paljude väga heade pakkumiste seast parimaid välja valida ei olnud lihtne.
Aleksander Litvinovi esikoha pälvinud kavand „Vormid“. Autori loal

Võistlustöid hindas kuueliikmeline žürii, kuhu kuulusid Ülo Soosteri pärija ja autoriõiguste seaduslik valdaja, Eesti Kunstnike Liidu liige Tenno Pent Sooster, Hiiumaa Vallavalitsuse arhitekt Kaire Nõmm, Hiiumaa Muuseumide teadur ja kultuuriloolane Helgi Põllo, Eesti Kunstimuuseumi maalikogu juhataja ja kunstiteadlane Liisa Kaljula, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu juhataja, kunstiteadlane ja konservaator Aleksander Meresaar ning SA Sooster Foundation juhatuse liige Mikhail Ayvazov.

 Konkursi võitjaks valiti Aleksander Litvinovi kavand „Vormid“, mis lähtub Ülo Soosteri samanimelisest maalist, andes kunstniku märgilisele teosele püsiva pronksskulptuuri kuju ning sidudes selle oskuslikult Kärdla Muusikakooli esise avaliku ruumiga. Kõrgetasemeliste võistlustööde tõttu otsustas konkursi žürii lisaks võitjale välja kuulutada veel kolm auhinnalist kohta. Teise koha pälvis Viktor Kiss kavandiga „Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes“ ning kolmandat ja neljandat kohta jäid jagama Vergo Vernik, Toivo Tammik ja Andres Mägi kavandiga „Kadakad“ ning Jass Kaselaan kavandiga „Ajust kasvanud kadakas“.

