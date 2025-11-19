SEGADUS HARIDUSES | Hariduse sisu jääb tagaplaanile

Eesti haridus- ja kultuuripoliitika, meie rahva alustugi, on vist liigestest lahti. Eesti kõrgelt hinnatud hariduselus on viimasel ajal nii palju ümberkorraldusi ja ümbermõtlemisi, et mine sa võta kinni, mis on kogu selle segaduse eesmärk. Näib, et kõige vähem mõeldakse siin õpilastele ja õpetajatele, hariduse sisule. Üha uued suunised ja reformid, mis ei põhine ühelgi tõsiseltvõetaval analüüsil.