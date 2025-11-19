Tagatipuks loen paari nädala eest Hiiu Lehes ilmunud peatoimetaja Raul Vinni pikka intervjuud haridusministriga. Ega usu oma silmi. Mustvalgel on kirjas ministri sõnad mitme faktivea kõrval ka Hiiumaa Ametikooli kohta: ”Nad ju õppisid seal nädalavahetuseti, nädala sees ei toimunud majas praktiliselt ju suurt midagi. Nädalavahetuse õpe, mil tallinlased käisid seal. Sama hästi võib seal siis turismiga tegeleda, et tallinlased seal käiksid nädalavahetusel.”
ARVAMUS
SEGADUS HARIDUSES | Hariduse sisu jääb tagaplaanile
Eesti haridus- ja kultuuripoliitika, meie rahva alustugi, on vist liigestest lahti. Eesti kõrgelt hinnatud hariduselus on viimasel ajal nii palju ümberkorraldusi ja ümbermõtlemisi, et mine sa võta kinni, mis on kogu selle segaduse eesmärk. Näib, et kõige vähem mõeldakse siin õpilastele ja õpetajatele, hariduse sisule. Üha uued suunised ja reformid, mis ei põhine ühelgi tõsiseltvõetaval analüüsil.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 20. novembril Juhtkiri | November, tüllkardina varjust väljas Arvamus | Turism edeneb naabersaari liites Arvamus | Usaldus loob sidusa keskkonna Arvamus |...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
UUDISED
KOALITSIOONI PLAANID | Koalitsioonipartnerid plaanivad elamuprogrammi, uuendusi hariduses ja sotsiaalvaldkonnas
Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa tõstavad oma programmiga esile neli põhimõtet: Hiiumaa peab olema õnnelike ja tervete inimeste saar, turvaline paik, mereriigi...
UUDISED
Alates 20. oktoobrist kuni 18. novembrini teostati parvlaevale Leiger hooldustöid, mille käigus vahetati ükshaaval välja peamootorid. Tööde teostamise ajal asendas Leigrit parvlaev Regula. TS...