SEGADUS HARIDUSES | Hariduse sisu jääb tagaplaanile

Eesti haridus- ja kultuuripoliitika, meie rahva alustugi, on vist liigestest lahti. Eesti kõrgelt hinnatud hariduselus on viimasel ajal nii palju ümberkorraldusi ja ümbermõtlemisi, et mine sa võta kinni, mis on kogu selle segaduse eesmärk. Näib, et kõige vähem mõeldakse siin õpilastele ja õpetajatele, hariduse sisule. Üha uued suunised ja reformid, mis ei põhine ühelgi tõsiseltvõetaval analüüsil.
Tiina Maiberg

Tagatipuks loen paari nädala eest Hiiu Lehes ilmunud peatoimetaja Raul Vinni pikka intervjuud haridusministriga. Ega usu oma silmi. Mustvalgel on kirjas ministri sõnad mitme faktivea kõrval ka Hiiumaa Ametikooli kohta: ”Nad ju õppisid seal nädalavahetuseti, nädala sees ei toimunud majas praktiliselt ju suurt midagi. Nädalavahetuse õpe, mil tallinlased käisid seal. Sama hästi võib seal siis turismiga tegeleda, et tallinlased seal käiksid nädalavahetusel.”

