SUUR JUUBEL | Saunahunt Pluuto jõudis Hiiumaal 800-nda saunani

Hiiumaa suurel saunapäeval käis oma 800-ndas saunas Võrumaalt pärit saunaskäikude koguja Marko Puksing (49). Tahkunas Hiiumaa militaarmuuseumis kaheksasajanda ümmarguse numbri saunatamine jäi mehele meelde väga erilisena.

„Sinna peab ise minema, et aru saada, miks see saun nii eriline on,“ ütles Marko Puksing, keda hüütakse Pluutoks. Näiteks on leiliruumi seinale kirjutatud Hiiumaa ajalugu, et saunaline ei passiks saunas niisama, vaid saaks ka targemaks. Pea tunnike said saunalised aega veeta ka muusemis. „Ega seda väga tihti juhtu, et jälle sada täis saab. Nii iga nelja aasta tagant. Ja eks ma püüdsin seda tähistada ka veidi suuremalt, et oleks väärikas koht ja nii see läks,“ möönis ta.