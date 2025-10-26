Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Tiina tundis Kassaris Vargamäe magusvalusat sõltuvust

Neil valimistel hääletas Tiina Kaukvere esimest korda Hiiumaa kandidaadi poolt, sest nüüd on ta täieõiguslik saareelanik. Teekond Hiiumaale sai tema puhul aga alguse juba mitu põlve tagasi.

Avatar photo
Tiina koos pojaga. | Erakogu

Tiina tunnistab, et valimistel otsuse tegemine oli väga raske, sest ta ei tundnud kandidaate piisavalt hästi. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

LOODUS

PÖÖKIDE VÄRVIILU | Kärdlas, Reigis või Vaemlas pakuvad pöögid värviilu

Lehevärviline oktoober kulgeb vääramatult raagumise suunas. Vahtrate kuld ja puna on läbi saamas. Mõni söakam arukask kollendab aga vahel vaat et novembrini. Kuid peale...

7 tundi ago

PERSOON

TALISURFI MAAILMAMEISTER | Boris vahetas kartulipannkoogid tuulehaugi vastu

Kohtumist Boris Ljubtšenkoga polegi nii lihtne kokku leppida kui esmapilgul võiks arvata. Igapäevaselt Kärdla sadamas Yachts Service’s tegutseval, aga lisaks veel mitmes teises rollis...

1 päev ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Lauka kool juubeldas

Hiiumaal mõnuaineid ei leitud

2 päeva ago

ARVAMUS

LAGERAIE AJASTU | Metsandus on meil eeskätt raiendus

Kunagi, eelmisel sajandil, mulle isegi täitsa meeldisid langid. Kui katkematusse metsamassiivi ilmus lage tükk. Oli ühtäkki palju päiksevalgust. Ja vaarikaid ka.

2 päeva ago